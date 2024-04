Quotencheck

Die Einsätze der neuen Notärztin Dr. Nina Haddad standen im Mittelpunkt der Serie, die in Mannheim spielt.

Jan Hearing und Tina Thoene schrieben die sechs Episoden der Polyphon-Pictures-Produktion «Die Notärztin», die Jan Hearing verfilmte. Die Serie mit Sabrina Amali, Max Hemmersdorfer und Paul Zirchner debütierte bereits am 6. Februar 2024 in der ARD Mediathek. Die lineare Premiere fand eine Woche später statt. 4,87 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen „Emily“, die Folge erreichte 18,2 Prozent. 0,63 Millionen junge Menschen waren am Start und brachten dem Ersten tolle 11,3 Prozent Marktanteil.Eine Woche später stand „Der ganz normale Wahnsinn“ an. Die zweite Geschichte hatte 4,34 Millionen Zuschauer und führte zu einem Marktanteil von 16,7 Prozent. Die Produktion verbuchte 0,57 Millionen Zuschauer und freute sich erneut über 11,0 Prozent. Etwas schwächer lief es dann mit der dritten Geschichte, die auf den Namen „Zuhause“ hörte. 3,58 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 13,6 Prozent. Beim jungen Publikum rutschte «Die Notärztin» auf nur noch 0,40 Millionen Zuschauer und 7,6 Prozent.Nach diesem leichten Rückgang Ende Februar legte die Serie Anfang März wieder leicht zu. Es wurden 4,05 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren gemessen, die Folge mit dem Titel „Testosteron“ lockte 15,5 Prozent der Gesamtzuschauer an. 0,45 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahre alt, sodass man einen Marktanteil von 8,9 Prozent erreichte.Am 12. März musste Das Erste wieder einen schwächeren Wert verkraften. Die Serie, die in Mannheim spielt, erreichte mit „Undank“ immerhin 3,60 Millionen Zuschauer und markierte fast das schwächste Ergebnis der Season, der Marktanteil wurde mit 13,2 Prozent bewertet. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,42 Millionen ermittelt, sodass man auf einen Marktanteil von 7,5 Prozent kam. Die sechste und letzte Geschichte sorgte für 3,87 Millionen Zuschauer, „Hitze“ schnappte sich 14,9 Prozent der Fernsehzuschauer. 0,43 Millionen Menschen ab drei Jahren waren dabei, sodass man auf 8,1 Prozent kam.Die Gesamtbilanz von «Die Notärztin» war gut. 4,05 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren dabei, der Marktanteil belief sich mit 15,4 Prozent auf einem weit überdurchschnittlichen Niveau. Auch wenn die Reichweiten nach unten zeigten, war das Ergebnis mit 0,48 Millionen und 9,1 Prozent sehr gut. Außerdem klappte das Zusammenspiel zwischen der neuen Ärzteserie und der Sachsenklinik «In aller Freundschaft», sodass beide Formate voneinander profitieren konnten. Zudem ist es auch inhaltlich von Vorteil, wenn Das Erste alle paar Jahre auch noch Serien ausprobiert und nicht nur Dauerknaller wie «Die Kanzlei» & Co. verlängert.