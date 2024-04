ARD produziert europäisches Comedy-Drama

TV-News

Gemeinsam mit mehreren irischen und britischen Sendern produziert der WDR, SWR und NDR die sechsteilige Serie «Video Nasty», die als „kultige 80er-Jahre-Serie“ beschrieben wird.

Die ARD hat fiktionalen Nachschub für die Mediathek angekündigt. In Irland und Nordirland entsteht derzeit die sechsteilige Comedy-Drama-Serie(Arbeitstitel), die von der irischen Produktionsgesellschaft Deadpan Pictures in Zusammenarbeit mit BBC Northern Ireland, BBC Three, Screen Ireland, Coimisiún na Meán, Northern Ireland Screen, Virgin Media Television (Irland), Boat Rocker und der FabFiction-Initiative von WDR SWR und NDR produziert wird.Hinter «Video Nasty» steht Hugh Travers, der die Drehbücher schrieb und als Produzent fungiert. Regie führen Christopher Smith und Megan K. Fox. Die Serie spielt im Jahr 1985, auf dem Höhepunkt der Heimvideo-Revolution, und erzählt die Geschichte dreier ganz normaler, aber irgendwie seltsamer Teenager aus Dublin, die sich auf die Suche nach einer „kultigen“ VHS-Sammlung begeben. Es geht um trashige Horror-Videos, die in Irland und Großbritannien auf einer Verbotsliste stehen, da sie als jugendgefährdend eingestuft wurden. Die Jugendlichen begeben sich auf eine Reise, um an ein noch fehlendes Video in ihrer Sammlung zu kommen. Dabei werden sie in eine Mordermittlung verwickelt und sogar Hauptverdächtige.„«Video Nasty» ergänzt das Portfolio der ARD-Mediathek um eine ganz besondere Note: die Verbindung von Coming-of-Age-Komödie und Thriller, verbunden mit einer Hommage an die Horror-Filme der siebziger und achtziger Jahre ist neu für uns. Gleichzeitig erweitert die FabFiction-Initiative ihre Landkarte um Irland und produziert hier erstmals gemeinsam mit der BBC“, so WDR-Redakteur Frank Tönsmann über die Serie, die als eine „bissige Komödie mit schwarzem Humor und zugleich spannendem Krimi im rauen Retro-Flair“ beschrieben wird.