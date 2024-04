Bei RTL knacken ab Mai wieder die Knochen

TV-News

Murat Colak steht als «Der Knochenknacker» in vier neuen Folgen vor der Kamera.

Etwas ungelenk kehrt Tier-Osteopath und -Chiropraktiker Murat Colak am 1. Mai mit einer Wiederholung seines Formatsins Programm von RTL zurück. Am Feiertag dient der Zusammenschnitt der ersten beiden Folgen, die im vergangenen Herbst im Nachmittagsprogramm liefen, in der 19-Uhr-Stunde vor allem als Programmfüller, nachdem der Kölner Sender den gesamten Tag zahlreiche Familien-Filme präsentiert haben wird. Gleichzeitig dient die Programmierung auch als Vorgeschmack auf die neue Staffel, die wenige Tage später startet.Ab dem 4. Mai laufen immer sonntags um 19:05 Uhr neue Folgen von «Der Knochenknacker». Darin behandelt Colak wieder zahlreiche Hundepatienten in seiner eigenen Praxis. Zudem fährt er zu Außeneinsätzen zu Hunde-Besitzern, in ein Tierheim und er fliegt in die Türkei, wo seine Wurzeln liegen, um dort Straßenhunden in einer Tierauffangstation zu helfen. Und es gibt einige Premieren für den Knochenknacker: Murat behandelt in den neuen Folgen zum ersten Mal ein Mini-Shetland-Pony und einen Ziegenbock. Einen Gastauftritt hat auch der ZDF- und VOX-Produkttester Sebastian Lege, der sowohl seinen Hund Kalle als auch sich selbst vom Tier-Chiropraktiker behandeln lässt.«Der Knochenknacker» folgt auf dem Sendeplatz am Sonntagvorabend auf Martin Rütters «Die Welpen kommen», dessen vorerst letzte Folge am 28. April über den Äther geht. Im Oktober lief es für den «Knochenknacker» auf einem früheren Sendeplatz ausbaufähig. Die Doppelfolge, die zwischen 15:45 und 17:45 Uhr lief, holte 9,0 und 10,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Reichweiten beliefen sich auf 0,77 und 0,96 Millionen Zuschauer. Da die NFL pausiert, darf Murat Colak nun auf dem deutlich attraktiveren Sendeplatz ran.