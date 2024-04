Amazon stellt «Costiera» vor

International

Amazon MGM Studios und Lux Vide werden die neue italienische Serie produzieren.

Prime Video hat die Besetzung der neuen italienischen Originalseriemit Jesse Williams («Your Place Or Mine», «Only Murders In The Building») bekannt gegeben. Die Besetzung umfasst italienische und internationale Gesichter wie Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Alejandra Onieva und Jean-Hugues Anglade.«Costiera» ist eine internationale leichte Action-Dramaserie in englischer Sprache unter der Regie von Emmy-Preisträger Adam Bernstein und Giacomo Martelli, nach einer Idee von Luca Bernabei, geschrieben von Elena Bucaccio, Matthew Parkhill und Francesco Arlanch und koproduziert von Amazon MGM Studios und Luca Bernabei für Lux Vide, ein Unternehmen der Fremantle Group.Daniel De Luca (Jesse Williams) ist ein ehemaliger Marinesoldat italienischer Abstammung, der in das Land seiner Kindheit zurückkehrt, um als Problemlöser in einem der luxuriösesten Hotels der Welt an der spektakulären Küste von Positano zu arbeiten. Neben der Lösung von Problemen für die wohlhabenden Gäste des Hotels ist Daniel auch auf der Spur von Alice, einer der Töchter des Besitzers, die einen Monat zuvor verschwunden ist. Daniel muss alles tun, um sie nach Hause zu bringen, aber der Umgang mit denjenigen, die das Mädchen entführt haben, ist eine größere Herausforderung als jedes andere Problem, mit dem Daniel je konfrontiert war.Neben der internationalen Besetzung zeichnet sich Costiera durch eine fesselnde Handlung, rasante Action und Komödie, einen rätselhaften Protagonisten und spektakuläre Schauplätze aus. Dank eines bahnbrechenden Abkommens hält Prime Video die Exklusivrechte an der Serie in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal, während Fremantle den weltweiten Vertrieb in allen anderen Gebieten übernimmt.