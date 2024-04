«The Tattooist of Auschwitz»-Trailer vorgestellt

England

Die Zusammenarbeit von Sky und Peacock startet in knapp drei Wochen.

Die Seriemit der für den Emmy Award nominierten Melanie Lynskey, dem für den Academy Award nominierten Harvey Keitel und Jonah Hauer-King, die auf dem Bestseller-Roman von Heather Morris basiert, ist in den USA auf Peacock und in Großbritannien, Irland, Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Sky Atlantic und NOW ab dem 2. Mai 2024 zu sehen.„Wir begannen vor fünf Jahren mit der Entwicklung dieser Geschichte, und ich war erstaunt darüber, wie das Buch zu einem Bestseller wurde, als das Bewusstsein für den Holocaust gerade rückläufig war“, erklärt die ausführende Produzentin Claira Mundell. „Unsere Serie erzählt die Geschichte und die Erfahrungen eines Mannes in Auschwitz und wie er an einem der dunkelsten Orte Liebe fand. Es ist eine Geschichte, die heute so wichtig ist wie eh und je.“«The Tattooist of Auschwitz» ist eine Event-Serie, die von der realen Geschichte der jüdischen Holocaust-Überlebenden Lali und Gita Sokolov inspiriert ist. Lali (Jonah Hauer-King) kam 1942 in Auschwitz-Birkenau an und wurde kurz nach seiner Ankunft zu einem der Tätowierer ernannt, der die Aufgabe hatte, den Mitgefangenen Identifikationsnummern auf die Arme zu stechen. Eines Tages lernt er Gita (Anna Próchniak) kennen, als er ihr die Häftlingsnummer auf den Arm tätowiert. Sie lieben sich auf den ersten Blick, und so beginnt eine mutige, unvergessliche und menschliche Geschichte. Unter ständiger Bewachung durch den unberechenbaren Nazi-SS-Offizier Baretzki (Jonas Nay) sind Lali und Gita fest entschlossen, sich gegenseitig am Leben zu erhalten.