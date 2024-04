Jane Wiseman geht zu Sister

US-Fernsehen

Die Managerin war zuvor bei Netflix für die US-Serien zuständig.

Cindy Holland, Global CEO der Sister Entertainment Group, teilte mit, dass Jane Wiseman, die zuvor als VP für Originalserien bei Netflix tätig war, die Leitung des US-TV-Geschäfts der Sister Entertainment Group übernommen hat. Sie wird von Los Angeles aus das US-Fernsehgeschäft von Sister leiten und sich dabei insbesondere auf die Entwicklung und Produktion von Premium-Serien konzentrieren."Jane ist eine vielseitige Führungskraft mit großer Leidenschaft und Neugierde, kombiniert mit klugem Geschäfts- und Kreativsinn. Sie ist eine starke Fürsprecherin für Künstler und eine großzügige Mitarbeiterin, was sie zu einer großartigen Ergänzung für unser Team bei Sister macht", sagte Holland. "Ich freue mich sehr darauf, Jane in unserem Team willkommen zu heißen und wieder mit ihr zu arbeiten.""Das Programm von Sister ist ehrgeizig, kühn und künstlerisch anspruchsvoll - genau die Art von Arbeit, die ich in diesem nächsten Kapitel unterstützen möchte", so Wiseman. "Auf persönlicher Ebene könnte ich nicht glücklicher sein, wieder mit Cindy zusammenzukommen und eng mit ihr, Jane Featherstone und dem gesamten Sister-Team zusammenzuarbeiten."