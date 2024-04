So geringes Interesse für «Kampf der Realitystars» wie nie zuvor

Quotennews

Der Auftakt der fünften Staffel bringt die bislang niedrigsten Reichweiten für die Show überhaupt mit sich.



Die Showstartete gestern Abend bei RTLZWEI in die nun bereits fünfte Staffel. Moderatorin Cathy Hummels lädt hierfür nach Thailand ein, doch die Teilnehmenden müssen auf sämtlichen Komfort verzichten und sich Luxusgüter wie Betten und Kleiderschränke durch Challenges erspielen. Für den Star unter den 23 Kandidaten warten 50.000 Euro Preisgeld und natürlich der Titel „Realitystar 2024“. In diesem Jahr sind beispielsweise «Promi Big Brother»-Sieger Ben Tewaag, Party-Prinz Calvin Kleinen und Schauspielerin Jenny Elvers mit dabei. Auch die «GNTM»-Fraktion ist mir Elsa Latifaj, Theresia Fischer und Gisele Oppermann stark vertreten.Im Vorjahr hatte der Staffelauftakt 0,95 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegt und somit starke 4,0 Prozent Marktanteil ergattert. Bei den 0,45 Millionen Jüngeren war sogar eine Quote von 8,3 Prozent möglich gewesen. Mit 0,60 Millionen Zuschauern lag man gestern nun deutlich unter diesem Wert. Tatsächlich schalteten so wenig Menschen für eine Folge des Formats ein wie nie zuvor. Dadurch sank der Marktanteil auf weiterhin hohe 3,2 Prozent. Die 0,24 Millionen Umworbenen stellten ebenfalls einen neuen Allzeittiefstwert auf. Es wurde eine Quote von starken 6,4 Prozent ermittelt.Die Show füllte den ganzen Abend und erst ab 23.55 Uhr ging eine Wiederholung vonauf Sendung. Hier suchte unter anderem die 23-jährige Gemma nach vielen On-Off-Beziehungen den Partner fürs Leben. Es blieben noch 0,22 Millionen Neugierige auf dem Sender, wodurch weiterhin überzeugende 3,1 Prozent Marktanteil erzielt wurden. Bei den 0,05 Millionen Werberelevanten kamen annehmbare 3,1 Prozent zustande.