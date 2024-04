Neues «Melrose Place»-Reboot in Arbeit

US-Fernsehen

Vor 15 Jahren gab es bereits eine Neuauflage auf dem Fernsehsender The CW.

CBS Studios arbeitet derzeit am zweiten Reboot des ehemaligen «Beverly Hills 90210»-Spin-offs, das mit Heather Locklear, Laura Leighton und Daphne Zuniga besetzt werden soll. Hinter dem Projekt steht diesmal die Autorin Lauren Gussis. Die ursprüngliche Serie wurde von Erfolgsautor Darren Star geschaffen, dieses Mal werden Leighton, Zuniga, Tiffany Grant, Jason Weinberg und Gussis die Produktion übernehmen.Die Handlung: "Als einer ihrer liebsten Freunde plötzlich stirbt, versammeln sich die Bewohner von Melrose Place, um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Doch der Druck des Wiedersehens bringt bald alte Traumata ans Licht, lässt alte Romanzen wieder aufleben, entfacht alten Groll und enthüllt neue Geheimnisse... und stürzt unsere Charaktere in ein chaotisches Drama, das an die Vergangenheit erinnert, aber mit einer viel moderneren Perspektive".«Melrose Place» wurde zwischen 1992 und 1999 vom amerikanischen Sender FOX ausgestrahlt. In der Serie spielten Thomas Calabro, Josie Bissett, Andrew Shue, Courtney Thorne-Smith, Grant Show, Doug Savant, Vanessa A. Williams, Amy Locane und später Daphne Zuniga besetzt. Später wurden weitere Schauspieler wie Marcia Cross, Kristin David und Rob Estes gecastet. In den Jahren 2009 und 2010 wurde das erste Reboot auf The CW ausgestrahlt.