Neue «Pretty Little Liars»-Serie startet

US-Fernsehen

Die Fernsehserie mit dem Titel «Summer School» geht am 9. Mai an den Start.

Die Max Original-Dramaserievon Warner Bros. Television startet mit zwei Episoden am Donnerstag, den 9. Mai 2024, gefolgt von einer neuen Episode pro Woche bis zum 20. Juni auf Max.Nach den erschütternden Ereignissen von «Pretty Little Liars: Original Sin» droht unseren Pretty Little Liars ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod - die Sommerschule. Doch die Millwood High ist nicht das Einzige, was ihren lustigen Sommerjobs und neuen, verträumten Liebesbeziehungen im Weg steht. Ein neuer Bösewicht, der möglicherweise eine Verbindung zu A hat, ist in die Stadt gekommen und wird sie alle auf die Probe stellen.Zu den Darstellern gehören Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles und Maia Reficco, die die nächste Generation darstellen. In der Serie spielen außerdem Mallory Bechtel, Sharon Leal, Alex Aiono, Jordan Gonzalez und Elias Kacavas mit. Die Serie wird von Roberto Aguirre-Sacasa («Riverdale», «Chilling Adventures of Sabrina») und Lindsay Calhoon Bring («Chilling Adventures of Sabrina») entwickelt, geschrieben und produziert. Aguirre-Sacasas Muckle Man Productions und Alloy Entertainment produzieren in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television. Leslie Morgenstein und Gina Girolamo von Alloy sind auch ausführende Produzenten, zusammen mit Marlene King (die die Originalserie «Pretty Little Liars» entwickelt hat) und Michael Grassi.