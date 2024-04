VOX begibt sich auf die Suche nach dem Glück

TV-News

Bei RTL schlägt derweil Graciano Rocchigiani auf. Die Doku über den verstorbenen Boxer, die Til Schweiger produzierte, erschien Ende Januar bei RTL+.

Wenn VOX am Samstagabend nicht auf Filme aus Hollywood setzt, zeigt die Kölner TV-Station gerne abendfüllende Dokumentationen. Die nächste Doku ist für den 27. April angesetzt, dann steht die schwedische Pop-Band ABBA anlässlich ihres 50. Jubiläums ihres ESC-Sieges im Mittelpunkt. Und auch am 4. Mai präsentiert der Sender mit der roten Kugel um 20:15 Uhr eine mehrstündige Reportage.dreht sich um sechs Menschen auf der Suche nach Glück.Unter anderem kommt in der Doku, die bis 0:10 Uhr angesetzt ist, die Glücksforscherin Maike van den Boom zu Wort, die das Rezept zum Glücklichsein enthüllt und wertvolle Tipps und Tricks für ein erfülltes Leben gibt, indem sie die Quellen des Glücks erforscht. Ebenfalls begleitet wird Antje, die mit ihren Kindern auf einer indonesischen Insel lebt. Außerdem tauchen IT-Experten ins Mittelalter ab und Stephanie lebt bei den Massai in Tansania.Ebenfalls eine Doku hat RTL für den Feiertag Christi Himmelfahrt am 9. Mai angekündigt. Nach dem Rückspiel der UEFA Europa League zeigt man ab Mitternacht. Die von Til Schweiger und der Berliner Produktionsfirma Barefoot Media produzierte Doku erschien Ende Januar bei RTL+ in einer zweistündigen Fassung. Im linearen Fernsehen ist eine 35-minütige Version geplant.