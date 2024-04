Neue Eva Longoria-Seire startet Ende Juni

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Apple hat «Land of Women» nun ein Veröffentlichungsdatum gegeben.

Apple TV+ hat heute bekannt gegeben, dass, die neue sechsteilige Dramedy, die von der für den Golden Globe nominierten Eva Longoria in der Hauptrolle und als ausführende Produzentin produziert wird, am Mittwoch, den 26. Juni 2024, mit zwei Episoden ihre Weltpremiere feiern wird und bis zum 24. Juli 2024 jeden Mittwoch ein neues Kapitel erhält. In der Serie werden auch der legendäre Film- und Fernsehstar Carmen Maura und die Newcomerin Victoria Bazúa zu sehen sein.In «Land of Women» spielt Longoria Gala, eine New Yorker Hausfrau, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als ihr Ehemann die Familie in finanzielle Unregelmäßigkeiten verwickelt und sie gezwungen ist, mit ihrer alternden Mutter (Maura) und ihrer Teenager-Tochter (Bazúa) aus der Stadt zu fliehen. Um den gefährlichen Kriminellen zu entkommen, bei denen Galas verschwundener Ehemann Schulden hat, verstecken sich die drei Frauen in demselben bezaubernden Weinort in Nordspanien, aus dem Galas Mutter vor 50 Jahren geflohen ist und geschworen hat, niemals zurückzukehren. Die Frauen wollen neu anfangen und hoffen, dass ihre Identitäten unbekannt bleiben, aber der Klatsch und Tratsch in der kleinen Stadt verbreitet sich schnell und bringt ihre tiefsten Familiengeheimnisse und Wahrheiten ans Licht.«Land of Women» stammt aus den Apple Studios und ist inspiriert von dem preisgekrönten Bestseller-Roman "La tierra de las mujeres" der Autorin Sandra Barneda. Die Serie wurde von Ramón Campos, Gema R. Neira und Paula Fernández entwickelt und steht unter der Regie des Iris Award-Gewinners Carlos Sedes. Die Serie wird von Bambú Producciones produziert und von den Showrunnern Campos, Neira, Sedes, der Iris-Award-Gewinnerin Teresa Fernández-Valdés, Ben Spector, Sandra Condito und Longoria über ihre preisgekrönte Produktionsfirma UnbeliEVAble Entertainment produziert, die 2005 von Longoria gegründet wurde, um Film-, Fernseh- und Dokumentarfilme zu produzieren.