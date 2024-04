Kabel Eins macht «Planet der Affen»-Tag

TV-News

Fünf ältere Spielfilme werden am 1. Mai im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt.

Der Fernsehsender Kabel Eins setzt am 1. Mai auf die «Planet der Affen»-Reihe und überrascht mit einem zum Teil merkwürdigen Programmschema. Schließlich läuft der Spielfilmaus dem Jahr 1968 bereits in der Nacht zum Dienstag, 30. April, um 01.10 Uhr, und wird am Donnerstag, 1. Mai 2024, um 17.55 Uhr lediglich wiederholt.Der Thementag beginnt mitum 10.30 Uhr mit dem Spielfilm aus dem Jahr 1973, dem fünften und vorerst letzten Film der Reihe aus den 60/70er Jahren. Um 12.15 Uhr geht es mitaus dem Jahr 1972 weiter. Auch hier ist wieder Roddy McDowall als Caesar zu sehen. Es folgt schließlich, der aus dem Jahr 1971 stammt. Nach «:newstime» stehtauf dem Programm.In der Primetime setzt Kabel Eins auf «Planet der Affen: Survival» ► , der aus dem Jahr 2017 stammt. Der Kampf zwischen Mensch und Affe wird ein Kampf um den Planeten: Die Affen um ihren Anführer Caesar haben sich in die Wälder zurückgezogen, um in Frieden zu leben. Der Colonel und seine Militäreinheit "Alpha-Omega" starten jedoch eine große Offensive, um die Tiere auszulöschen. Caesar muss den Verlust von Freunden und Familien mit eigenen Augen mitansehen. Kann Caesar seiner blinden Rachsucht widerstehen und seine Familie und ihre Freiheit retten?