Goldstar TV geht auf «Schlagertraumreise»

TV-News

Außerdem wird der Pay-TV-Sender einen Konzertklassiker aus dem Jahr 2000 ausstrahlen.

Am Samstag, den 22., und Samstag, den 29. Juni 2024, strahlt Goldstar TV jeweils ab 20.00 Uhraus. Die Sendung wurde auf einer Reise der Costa Mediterranea gedreht. Begleitet wird man von den charmanten Gastgebern Frederic Meisner und Sonja Weissensteiner, die die schönsten Orte von der Adria bis zum Bosporus erkunden.An diesen beiden Sommerabenden darf man sich mit Goldstar TV auf einzigartige musikalische Highlights freuen. Mit an Bord sind zahlreiche Stars wie Roberto Blanco, Michelle, Ireen Sheer und Matthias Reim, die für beste Stimmung sorgen.An den drei Samstagen zuvor, beginnend ab 1. Juni, wird um 20.00 Uhrgesendet. Im Jahr 2000 wurde im Münchner Olympiastadion ausgiebig gefeiert. Vor 10.000 Zuschauern präsentierten damals Schlagergrößen ihre Hits. Mit dabei waren unter anderem Michael Holm, Nicole, André Stade, Mary Roos, Middle of the Road, Jürgen Drews und Johnny Logan.