ProSieben startet Ende April die DTM

TV-News

Im Vorfeld werden auch Highlights des Porsche Carrera Cup ausgestrahlt.

Ab Samstag, den 27. April 2024, bekommt ProSieben am Wochenende – außerhalb der Nachrichten und Eventshows – wieder Live-Programm. Der Fernsehsender sendet zwischen 12.55 und 13.00 Uhr. Zum Auftakt findet dieser in der Motorsport Arena Oschersleben in Niedersachsen statt. Dieser Cup geht in die 35. Saison.Im Anschluss startet das Qualifying deraus Oschersleben. Bei der knapp zweistündigen Übertragung stehen Andrea Kaiser und Matthias Killing vor der Kamera, Edgar Mielke kommentiert das Rennen. Als Experte schnappte man sich Mike Rockenfeller. Einen Tag später wird zur selben Uhrzeit das Rennen übertragen. Die acht Rennen werden in Deutschland, Niederlande und Österreich ausgetragen.Die Übertragung der Deutschen Tourwagen-Meisterschaft war im vergangenen Jahr ein Flop. Die 16 Übertragungen lockten nur 0,35 Millionen Zuschauer an und sorgten für einen Marktanteil von 3,7 Prozent. Nur 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährige interessierten sich für das Benzin, das auf einen schlechten Marktanteil von 5,2 Prozent holte.