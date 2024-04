Wolfram Kons moderiert bei ntv

TV-News

Der Spendenmarathon-Moderator hat die Biennale besucht.

Am sogenannten Vatertag machen sich Männergruppen mit einem Bollerwagen auf den Weg, Wolfram Kons moderiert stattdessen eine halbstündige Dokumentation von der Biennale aus Venedig. Am 20. April 2024 fiel der Startschuss der internationalen Kunstausstellung, die noch bis zum 24. November veranstaltet wird. Für Deutschland steht im Giardini eine Ausstellung, die von Çağla Ilk kuratiert.Am Donnerstag, den 9. Mai 2024, blickt Kons um 10.30 Uhr in Venedig auf die Highlights der 60. Internationalen Kunstausstellung. Was sind die spektakulärsten und meistdiskutierten Werke? Welche deutschen Künstler sind dabei? Und wie wirkt sich die weltpolitische Lage auf die Kunst aus? Außerdem trifft er Künstler wie Bernard Venet, Erwin Wurm oder Jiri Dokoupil, den Kurator der Biennale 2024, Adrinano Pedrosa, sowie Besucher und Promis.Die Biennale von Venedig ist eine internationale, alle zwei Jahre stattfindende Kunstausstellung in Venedig, Italien. Die Teilnahme an der Biennale, die oft als "Olympiade der Kunstwelt" bezeichnet wird, ist ein prestigeträchtiges Ereignis für zeitgenössische Künstler.