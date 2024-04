«Outdaughtered» kehrt am Dienstagabend zurück

US-Fernsehen

Im Anschluss wird «Doubling Down with the Derricos» ausgestrahlt.

TLC kündigt an, dass zwei seiner beliebtesten Familienserien im nächsten Monat auf den Dienstagabend zurückkehren werden.kehrt zuerst am Dienstag, den 7. Mai um 21 Uhr zurück, währendeine Woche später am Dienstag, den 14. Mai um 20 Uhr Premiere hat. Die überlebensgroßen Familien Busby und Derrico freuen sich darauf, die Zuschauer in ihr tägliches Leben einzuladen, um die neuesten Abenteuer, das Chaos und den Spaß zu verfolgen, der sich an jeder Ecke abspielt.Mit einer immer länger werdenden Liste von Verantwortlichkeiten zu Hause und auf der Arbeit kehrt die Familie Busby in dieser Staffel mit dem Beginn eines neuen Schuljahres zurück, und Adam und Danielle haben Mühe, mit ihren Fünflingen Ava, Olivia, Hazel, Riley, Parker und der ältesten Tochter Blayke Schritt zu halten, die alle Mädchen sind. Die Fünflinge lernen lesen und übernehmen immer mehr Aufgaben im Haushalt. Adam und Danielle können langsam erkennen, welches der Mädchen gut vorankommt und wer ein wenig mehr Aufmerksamkeit braucht. Zusätzlich zu ihrem Terminkalender in der Mittelschule und ihrem sozialen Leben nimmt Blayke an einem Probetraining für das Volleyballteam der Schule teil und macht sich Sorgen, dass sie es nicht schaffen wird. Adam und Danielle sind ein großartiges Team, wenn es darum geht, ihre sechs Kinder zu managen, aber an manchen Tagen kann es überwältigend sein. Adam hat sich in den letzten Jahren hauptsächlich um die Kinder gekümmert, aber jetzt, wo er mehr Aufgaben außerhalb des Hauses übernimmt, müssen die Busbys eine zusätzliche Hilfe einstellen. Trotz des Chaos nehmen sich Adam und Danielle Zeit, um ihr Familienleben zu genießen. Sie machen einen Ausflug ins Walt Disney World Resort in Florida, treffen sich mit anderen Familien mit Mehrlingen und nehmen sich sogar eine Auszeit, um das Football-Team der Texans anzufeuern. Die Show wird für TLC von Bright Spot Content, einem Unternehmen von All3Media America, in Zusammenarbeit mit The Boardwalk Entertainment Group produziert.Das Leben mit vierzehn Kindern, darunter vier natürlich gezeugte Mehrlinge, ist für die Derricos immer ein Abenteuer. Die Eltern Deon und Karen treten in eine neue und herausfordernde Phase der Elternschaft ein, da sich ihr Ältester, Darian, auf das College vorbereitet. Gleichzeitig wimmelt es im Haus von Teenagern und Kindern im Vorschulalter: der dreizehnjährige Derrick, die zwölfjährigen Zwillinge Dallas und Denver sowie die zehnjährigen Deniko und Dariz. Die Quint-Mädchen Deonee, Daician und Daiten werden ebenfalls älter, und obwohl sie zehn sind, gehen sie auf die Zwanzig zu. Die sechsjährigen "Drillinge" Diez und Dior sind jetzt schelmische Erstklässler, während die vierjährigen Drillinge Dawsyn, De'Aren und Dyver zu einem äußerst redseligen und frechen Trio herangewachsen sind. Die Suche der Derricos nach einem neuen Haus zieht sich ewig hin und belastet die Ehe von Deon und Karen. Deon hütet ein Geheimnis, das alles verändern könnte, und GG steht vor einer wichtigen Entscheidung bezüglich ihrer Chemotherapie. Als die Derricos einen Ausflug in die Berge machen, kommt es zu einer Katastrophe, als Karen einen medizinischen Notfall erleidet, der die Derricos zwingt, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Die Derricos stellen sich dem Leben immer gemeinsam und verdoppeln all die Liebe und den Spaß, die es braucht, um eine einzigartige Familie zu sein. Big City TV, Teil der Asylum Entertainment Group, produziert die Show.