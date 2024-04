«Evil» endet diesen Sommer

US-Fernsehen

Die neue Staffel startet am 24. Mai in Deutschland.

Paramount+ enthüllte die Eckdaten und das Erstausstrahlungsdatum für die letzte Staffel der bei den Fans beliebten und von der Kritik gefeierten Originalserie. Die Serie, die vor kurzem in New York City mit der Produktion der bereits angekündigten vier Bonus-Episoden begonnen hat, wird am Donnerstag, den 23. Mai, exklusiv auf Paramount+ in den USA und Kanada und am darauffolgenden Tag in Australien, Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Österreich Premiere starten. Die 14 nie zuvor gezeigten Episoden werden wöchentlich ausgestrahlt.In der kommenden Staffel untersuchen Kristen, David und Ben weiterhin Fälle, in denen es um abwegige Technologie, besessene Schweine, dämonische Unterdrückung und Verseuchung, eine von angeblichen Hexen beschworene Tanzmuse und eine böse Reliquie geht. Währenddessen versucht Leland, Kristen dazu zu verleiten, ein antichristliches Baby aufzuziehen, das mit ihrer Eizelle gezeugt wurde. David wird vom Geheimdienst des Vatikans rekrutiert, um mit "Fernsicht", einer paranormalen Fähigkeit, das Unsichtbare zu sehen, das Böse aufzuspüren. Ben wird von einem Ionenstrahl getroffen, wodurch er Visionen eines spöttischen Dschinns sieht, bis er eine ungewöhnliche Lösung entdeckt, um ihn zu vertreiben. Schließlich stellen alle drei fest, dass sie nur noch wenige Wochen Zeit haben, um Fälle zu beurteilen, da die Gemeinde beschlossen hat, das Team aufgrund fehlender Mittel aufzulösen. Dies gipfelt in einer letzten Konfrontation mit Leland und den 60 Familien, die das Böse in der modernen Welt ausmachen.In der Serie spielen Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson, Kurt Fuller, Andrea Martin, Christine Lahti, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco und Dalya Knapp. «Evil» wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit King Size Productions produziert. Robert King, Michelle King, Liz Glotzer, Rockne S. O'Bannon und Sam Hoffman fungieren als ausführende Produzenten. Die Serie wird international von Paramount Global Content Distribution vertrieben.