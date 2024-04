Caren Miosga holt erstmals weniger als drei Millionen Zuschauer

Quotennews

Obwohl die Münchner «Tatort»-Kommissare Batic und Leitmayr ihre Leistung vom Februar übertrafen, fiel der ARD-Talk, bei dem FDP-Chef Christian Lindner zu Gast war, zurück.

Im kommenden Jahr verabschiedet sich das-Duo Ivo Batic und Franz Leitmayr, gespielt von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, nach 35 Jahren und dann 100 Filmen von der beliebten Krimi-Reihe im Ersten. Am gestrigen Abend stand nun der 96. Filmauf dem Plan, den 8,66 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Selbstredend sicherte sich die blaue Eins die größte Reichweite des Tages. Der Marktanteil wurde auf 30,5 Prozent beziffert – ebenfalls Tagesbestleistung.Damit übertrumpften die Münchner Kommissare ihre Leistung von Anfang Februar deutlich, als mit «Tatort: Das Wunderkind» 8,08 Millionen Zuschauer und 26,7 Prozent möglich waren. Nur beim jungen Publikum musste sich der neueste Film geschlagen geben. «Schau mich an» verzeichnete 1,35 Millionen 14- bis 49-Jährige und 21,2 Prozent Marktanteil. Vor rund zwei Monaten standen mit 1,61 Millionen jüngeren Sehern tolle 22,7 Prozent zu Buche.Im Anschluss an den gewohnt starken «Tatort» schwächelte der ARD-Polittalketwas. Die ehemalige «Tagesthemen»-Moderatorin begrüßte FDP-Chef Christian Lindner im Studio. Ab 21:45 Uhr sank die Reichweite auf 2,91 Millionen Zuschauer und damit erstmals seit dem Talk-Neustart unter die 3-Millionen-Marke. Mit 13,5 Prozent Marktanteil verbuchte Miosga ebenfalls die niedrigste Einschaltquote in ihrer noch kurzen Ära. Einmal mehr gut lief es aber beim jungen Publikum, es blieben 0,42 Millionen Zuschauer dran, sodass gute 8,4 Prozent heraussprangen, was dem drittbesten Wert seit Sendestart entsprach.