«Lets Dance» kehrt mit bislang niedrigster Reichweite der Staffel zurück

Quotennews

Die Tanzshow war gestern wieder wie gewohnt zurück, doch nach der Osterpause fand man auf dem Gesamtmarkt nicht ganz zur alten Form zurück. In der Zielgruppe blieb das Interesse jedoch beständig.



Nach der Pause an Karfreitag in der vergangenen Woche kehrte nun am gestrigen Abendmit den verbleibenden zehn Promis zurück. Das Opening zum Disko-Sound der 70er übernahmen gestern Jannik Schümann und Emma Nova, die bereits in der RTL-Retroserie „Disko 76“ tanzten. Von den Teilnehmenden wurden gestern Samba, Quickstep, Langsamer, Wiener Walzer, Charleston, Tango, Slowfox und ein Contemporary geboten.Vor der Osterpause hatte es die letzte reguläre Folge mit 3,61 Millionen Fernsehenden auf herausragende 16,9 Prozent Marktanteil geschafft. Die 0,90 Millionen Jüngeren hatten eine Quote von 20,6 Prozent eingefahren. Mit 3,42 Millionen Zuschauern kehrte das Format gestern etwas geschwächt zurück. Genau wie die Reichweite bedeutete auch der Marktanteil von 15,1 Prozent den bisherigen Staffeltiefstwert. In der Zielgruppe blieb das Publikum mit 0,90 Millionen Menschen hingegen genauso groß wie zuletzt und sicherte sich ein weiteres Mal den Tagessieg. Zudem kam hier ein ausgezeichneter Marktanteil von 19,7 Prozent zustande.Ab 23.30 Uhr war dann wieder dasauf Sendung, in welchem Frauke Ludowig einen Blick hinter die Kulissen der Tanzshow wirft und mit den Promis sowie Profis spricht. Mit 1,94 Millionen Neugierigen landete die Sendung zum ersten Mal überhaupt unter der Marke von zwei Millionen Zuschauern. Von den zuletzt 17,2 Prozent blieben so gestern noch 15,4 Prozent Marktanteil übrig. Die 0,38 Millionen Umworbenen markierten mit hohen 13,0 Prozent den Negativrekord seit dem Start des Formates 2022.