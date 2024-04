«Der Quiz-Champion» überzeugt so viele Zuschauer wie seit einem Jahr nicht

Quotennews

Das ZDF-Format schnitt somit gestern recht gut ab. Dennoch war kein Vorbeikommen am Krimi im Ersten, welcher jedoch gegenüber dem ersten Teil mehr als eine Millionen Zuschauer verlor.



Gestern war, was ZDF als „Das härteste Quiz Deutschlands“ bezeichnet, wieder mit einer neuen Ausgabe zurück im Programm. Die Herausforderer müssen sich gleich gegen fünf Gegner durchsetzen, die ausgewiesene Experten in ihrem Gebiert sind. Michael Herbig war für Film und Fernsehen zuständig, Julia Scharf vertrat die Kategorie Sport, Andrea Kiewel war die Expertin im Bereich Musik, Wigald Boning beantwortete die Erdkunde-Fragen und gegen Christian Sivers mussten sich die Kandidaten im Bereich Zeitgeschehen durchsetzen.Die letzte Ausgabe lief vor mehr als einem halben Jahr. Ende September fuhren 3,10 Millionen Fernsehende solide 14,1 Prozent Marktanteil ein. Die 0,36 Millionen Jüngeren waren bei guten 7,9 Prozent gelandet. Mit 3,59 Millionen Interessenten war gestern eine Steigerung möglich und es wurde die beste Reichweite seit etwa einem Jahr verbucht. Auch der Marktanteil stieg so auf gute 16,5 Prozent. Bei den 0,49 Millionen Umworbenen wurde zudem eine starke Quote von 11,0 Prozent eingefahren.Zur Primetime entschied sich Das Erste für den zweiten Teil des Krimis. Zwei Tage zuvor hatte Teil eins bei 5,95 Millionen Zuschauer hervorragende 23,5 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,25 Millionen Jüngeren waren hingegen bei niedrigen 5,1 Prozent hängengeblieben. Mit 4,75 Millionen Neugierigen war das Interesse für den zweiten Teil deutlich gesunken. Dennoch kamen weiterhin starke 20,6 Prozent Marktanteil zustande. Zudem gelang den 0,29 Millionen jüngeren Krimifans eine Steigerung auf passable 6,7 Prozent.