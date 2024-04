ZDF startet «Törtel»

TV-News

Die neue Animationsserie enthält 26 Episoden.

Am Samstag, den 11. Mai 2024, feiert die Animationsserieim ZDF Premiere. Bereits um 06.40 Uhr wird die erste Folge „Wilde Detektive“ von Jonathan Evans ausgestrahlt. Die Regie übernahmen Hubert Weiland und Alexander Baert.Einbrecher plündern in Müggeldorf die Häuser. Der alte Lüttkewitz befördert den Verdacht, dass es sich bei diesen Einbrechern nicht um Menschen handelt, sondern um die Wildtiere. Natürlich bedienen sich auch die Waschbären und Füchse gelegentlich an Kühlschränken und gedeckten Tischen. Aber diesmal sind richtige Gangster im Spiel. Es braucht den ganzen Einfallsreichtum von Törtel und seinen Freunden, um diese Kerle dingfest zu machen.In der Animationsserie «Törtel», frei nach der Buchreihe von Wieland Freund, erlebt eine Schildkröte gemeinsam mit ihren tierischen Freunden wilde und lustige Abenteuer. Im Anschluss wird «Bibi Blocksberg» und «Das Dschungelbuch» zu sehen sein.