Datenleck bei «Wilsberg»

TV-News

Der neue Kriminalfilm wird Mitte Mai ausgestrahlt. Mirco Kreibich spielt eine Nebenrolle.

Während Das Erste den «Eurovision Song Contest» ausgestrahlt, setzt das ZDF am 11. Mai um 20.15 Uhr auf den Kriminalfilmmit der Episode „Datenleck“. Die Produktion wurde von Thomas Gerhold und Madgadlena Grazewicz verfasst, Regie führte Vivian Naefe. Warner Bros. stellte die Produktion her. Leonard Lansik, Oliver Korittke, Patricia Meeden und Rita Russek spielen die Hauptrollen. Mai Duong Kieu, Janina Fautz und Mirco Kreibich haben Nebenrollen.Im Auftrag seines Chefs beaufsichtigt Ekki gerade eine Software-Umstellung im Finanzamt, ganz zum Ärger seiner Kollegin Nora Blum, die sich ebenfalls darum beworben hatte. Fechners Tod vorausgegangen waren ein Serverausfall und der Verlust von Geld. Weil seine Chefin Anna Springer eine berufliche Auszeit genommen hat, muss sich Kommissar Overbeck bei den Mordermittlungen mit dem Kollegen Drechshage arrangieren. Dabei würde sich Overbeck momentan am liebsten ganz und gar auf die Vorbereitung eines digitalen Sicherheitstrainings konzentrieren. Trainerin Yasemin König ist gleichzeitig die Vorsitzende eines idealistischen Hackervereins, zu dessen Mitgliedern Ralph Fechner zählte.Während Juristin Dr. Tessa Tilker Ekki in den polizeilichen Vernehmungen beisteht, ermittelt Wilsberg im Umfeld des Mordopfers. Dabei ist er auch auf die Unterstützung von Annas Patentochter Merle angewiesen, die sich in besagtem Hackerverein umsehen soll. Schon bald spitzt sich die Lage weiter zu.