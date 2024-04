Rolf Kalb beendet Reporter-Karriere

TV-News

Der Eurosport-Kommentator, der vor allem für seine Snooker-Reportagen bekannt ist, geht nach der anstehenden Snooker-WM in den Ruhestand.

Wenn zwischen dem 20. April und 6. Mai im englischen Sheffield bei der Snooker-Weltmeisterschaft die bunten Kugeln aufgetischt werden, endet mit dem Finale eine Ära. Eurosport hat bestätigt, dass Rolf Kalb nach dem Turnier seine Reporter-Karriere beendet und in den Ruhestand wechselt. Kalb, Eurosport-Kommentator der ersten Stunde, gilt als die Stimme des Snookers in Deutschland und prägte den Sport hierzulande wie kaum ein anderer. Während seiner Live-Reportagen vom grünen Tisch versorgte er die Zuschauer unter dem Hashtag #147sf regelmäßig mit Nachrichten und beantwortete live auch zahlreiche Zuschauerfragen.„Schon immer hatte ich mir vorgenommen, meine Karriere selbstbestimmt zu beenden. Ich wollte immer zu einem Zeitpunkt aufhören, zu dem man sich noch gerne an mich erinnert. Das dürfte jetzt der Fall sein. Deshalb ist es für mich der richtige Zeitpunkt”, schrieb Kalb in einem Blog-Post auf Eurosport.de zu seiner Entscheidung, das Kommentatoren-Headset nach fast 35 Jahren in Diensten von Eurosport an den Nagel zu hängen.Bevor Kalb als Eurosport-Mikrofon trat, arbeitete er als Pressesprecher für den für den damaligen Deutschen Billard-Bund (heute Deutsche Billard-Union), weswegen sein Einsatz am Snooker-Tisch „nur logisch“ erschien, wie Eurosport in einer Abschiedsmeldung treffend formulierte. „Snooker zu kommentieren war für mich nie nur ein Job. Ich habe die Arbeit mit viel Engagement und Leidenschaft gemacht, und zwar sehr gerne. Ich habe bei Eurosport meinen Traum leben dürfen. Ich glaube, das hat entscheidend zum Erfolg beigetragen“, so Kalb.„Rolf Kalb hört auf. Das ist für die Snooker-Gemeinde und für Eurosport das Ende einer einzigartigen Kommentatoren-Ära. Mit seiner emotionalen und vor allem fachkundigen Art unterhielt er über mehr als drei Jahrzehnte die Fans. Er begeisterte das Fachpublikum und war sich zugleich nie zu schade immer wieder die Grundregeln des Spiels zu erklären, um auch neue Zuschauerinnen und Zuschauer an den Sport heranzuführen”, sagt Jochen Gundel, Director Sport bei Warner Bros. Discovery in Deutschland. „Wir werden Rolf vermissen – als Kommentator aber vor allem als Mensch und Kollegen. Wir danken ihm für seinen Einsatz, seine Liebe zum Sport und die unzähligen unvergesslichen Momente, die er in seiner unvergleichlichen Art für uns alle erlebbar gemacht hat. Alles Gute, Rolf!” Über die zukünftige Besetzung im Snooker-Kommentar bei Eurosport werde Warner Bros. Discovery rechtzeitig vor dem Beginn der neuen Saison im August informieren.