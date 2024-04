Sat.1 Gold holt «Mörder vor Gericht»

TV-News

Im Anschluss ist eine Doppelfolge von «Killer Couples» zu sehen.

Viele Wochen hat Sat.1 Gold die Factual-Show «Unfall, Selbstmord oder Mord?» in Doppelfolgen ausgestrahlt. Am Dienstag, den 16. April 2024, laufen die vorerst letzten zwei Geschichten. Fans von True-Crime müssen allerdings nicht in die Röhre schauen, denn mitgeht es kriminell weiter. Der Spartensender strahlt neue Episoden aus.In einer Gemeinde in Ohio wird das Haus einer Familie in Brand gesteckt, wodurch alle Mitglieder tragisch ums Leben kommen. In einem anderen Feuer in der gleichen Gegend stirbt ein älteres Paar. Die Polizei begibt sich auf die Suche nach einem Brandstifter, doch ihr einziger Anhaltspunkt ist ein unscharfes Überwachungsvideo, das eine vermummte Gestalt zeigt ...Auf dem 22.15- und 23.15 Uhr-Slot wiederholt Sat.1 Gold die Sendung. Zum Startschuss ist die Folge „Witwe & Musiker“ angekündigt. Die verwitwete Amanda Smith lernt in der Karibik den aufstrebenden Musiker Grant Hayes kennen. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander und schon bald sollen die Hochzeitsglocken läuten. Gelingt es Grant, das Sorgerecht für seine Kinder aus einer vorangegangenen Beziehung zu bekommen, so wäre das Glück des Paares perfekt. Plötzlich verschwindet jedoch die Mutter der Kinder auf mysteriöse Weise?