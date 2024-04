Erster Blick auf «Love Undercover»

US-Fernsehen

In der neuen Reality-Show von Peacock suchen fünf Fußballer nach der großen Liebe.

Peacock hat die fünf internationalen Fußball-Superstars vorgestellt, die in der heißen neuen Original-Dating-Serienach Liebe suchen. Die ersten drei Episoden werden am Donnerstag, den 9. Mai, ausgestrahlt, gefolgt von den neuen Episoden 4 - 6 am Donnerstag, den 16. Mai, und den letzten Episoden 7 - 10 am Donnerstag, den 23. Mai.In der neuen Serie treten die Premier-League-Stars Jamie O'Hara (36 - Großbritannien), Ryan Babel (36 - Niederlande) und Lloyd Jones (27 - Großbritannien) sowie der olympische Goldmedaillengewinner Marco Fabián (33 - Mexiko) und der Fußballstar Sebastián Fassi (29 - Mexiko) auf. Die Serie wird von dem Komiker und Podcaster Jared Freid gesprochen.«Love Undercover» ist ein modernes Märchen, das fünf Spieler auf eine epische Reise voller Liebe, Drama, Herzschmerz und Selbstentdeckung begleitet. Die Männer müssen ihr verschwenderisches Leben hinter sich lassen und geheime Identitäten annehmen, um sich mit mehreren Single-Frauen in Los Angeles zu treffen, die nichts von ihrem Ruhm in Übersee wissen.