Wallraff & stern punkten in der Zielgruppe

Quotennews

Ein Straßenfeger wurde die Dokumentation um dreckige Methoden in Reinigungsfirmen allerdings nicht.

Seit über zehn Jahren enthüllen Günter Wallraff und sein Team vor allem Missstände bei den Betrieben von Burger King und in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Dementsprechend ist die Auswahl der neuen Themen ähnlich gerichtet, weil man oftmals in ähnlichen Bereichen fischt. Dieses Mal stand beidreckige Methoden in Reinigungsfirmen – unter anderem Krankenhäusern – im Vordergrund.Die zweistündige Reportage, die am Donnerstag um 20.15 Uhr gesendet wurde, sahen sich 1,66 Millionen Menschen ab drei Jahren an. Der Marktanteil lag bei 6,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,47 Millionen erzielt, bei den Werberelevanten waren gute 10,4 Prozent dabei. Das ist für RTL verhältnismäßig gut, aber kein wirkliches „Talk of Town“-Niveau. «Team Wallraff» verfehlte seit dem Jahr 2022 die Zwei-Millionen-Marke, zuletzt kam eine neue Folge nur auf 1,36 Millionen Zusehende, aber 13,6 Prozent bei den Umworbenen.Jan Hofer und seinverbuchten am Donnerstag 1,29 Millionen Zuschauer, das Nachrichtenmagazin aus Berlin sicherte sich einen Marktanteil von 6,5 Prozent. Bei den Umworbenen schalteten 0,47 Millionen ein, sodass man 10,0 Prozent holte.führte das Wallraff-Thema nicht fort. Stattdessen setzte sich die Stern-Redaktion mit der Reichsbürger-Szene auseinander und fragte, wie weit die Alternative für Deutschland (AfD) in dieses Milieu involviert ist. 0,99 Millionen Menschen sahen die 85-minütige Reportage, die auf 7,3 Prozent Marktanteil kam. Bei den Umworbenen wurden dieses Mal 0,48 Millionen erzielt, der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf fabelhafte 15,3 Prozent.