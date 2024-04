Primetime-Check

Konnte «Lost in Fuseta» im Ersten punkten? Wie schnitt «Germany’s Next Topmodel» bei ProSieben ab?

Das Erste versuchte mitzu punkten, den 5,95 Millionen Menschen versorgten. Der erste Teil von „Spur der Schatten“ sicherte sich 23,5 Prozent Marktanteil und schnappte sich 5,1 Prozent bei den jungen Menschen. Mit(2,62 Millionen) und(2,11 Millionen) waren 11,5 und 11,4 Prozent möglich, bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Fernsehstation 4,8 sowie 8,2 Prozent.Zwei neue-Geschichten unterhielten 2,91 und 2,83 Millionen, die Marktanteile bewegten sich bei 11,6 und 11,0 Prozent. Beim jungen Publikum interessierten sich nur 5,2 und 4,5 Prozent für die Anwaltsserie. Im Anschluss sahen 3,11 Millionen Menschen das, welches auf 13,6 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Leuten wurden 0,27 Millionen gemessen, das bedeutete 5,2 Prozent.Mit einer neuen-Ausgabe lockte RTL 1,66 Millionen Menschen an, der Sendermarktanteil belief sich auf 6,7 Prozent bei allen sowie 10,4 Prozent bei den jungen Leuten. Eine weitere-Ausgabe hatte 1,65 Millionen Zuschauer und mit 0,89 Millionen jungen Leuten schaffte es ProSieben auf 18,0 Prozent. Die Sendungerkämpfte für Sat.1 1,41 Millionen Zuschauer und 9,6 Prozent in der Zielgruppe.undfreuten sich über 0,61 und 0,45 Millionen RTLZWEI-Zuschauer, die Zielgruppen-Werte landeten bei 4,5 und 3,4 Prozent. Im Anschluss sahen 0,18 Millionen Menschen noch, das bei den Werberelevanten auf 2,6 Prozent Marktanteil kam. Mitundsammelte Kabel Eins 0,61 und 0,50 Millionen Menschen ein, die 3,7 und 4,0 Prozent brachten. Schließlich setzte VOX auf, der Disney-Klassiker versorgte den Sender mit 1,34 Millionen Zuschauern und 10,9 Prozent in der Zielgruppe.