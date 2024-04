TV-News

Crossover von «Jenseits der Spree» und «Die Chefin» geplant

Veit-Luca Roth von 05. April 2024, 16:53 Uhr

In Köpenick entstehen derzeit acht neue Fälle für Kommissar Robert Heffler (Jürgen Vogel) und Co. – so viele wie noch nie.

Im Schnitt entschieden sich 5,40 Millionen Fernsehzuschauer für die sechs zurückliegenden Episoden der dritten Staffel von «Jenseits der Spree», die im Oktober und November 2023 über die Bildschirme flimmerten. Das



Das ZDF arbeitet gleich an acht neuen Folgen, die vergangenen beiden Staffel umfassten jeweils sechs Episoden. Jürgen Vogel kehrt dafür in seine Rolle als Kommissar Robert Heffler zurück, auch Aybi Era als Mavi Neumann steht vor der Kamera. Zudem sind auch wieder Elisabeth Baulitz, Oleg Tikhomirov, Lea Zoe Voss, Luna Jordan und Bella Bading mit dabei. Regie führen Christoph Ischinger und Eva Marel Jura nach den Drehbüchern von Andreas Brune, Antoine Dengler, Linus Förster, Sven Frauenhoff, Etienne Heimann, Krystof Hybl, Rebecca Mahnkopf und Anne Katrin Mascher. Seitens Studio Zentral fungieren Lasse Scharpen und Moritz Mihm als Produzenten.



In der neuen Staffel kommt es in der Folge „Dunkelfeld“ zu einem besonders komplexen Fall: mehrere Mordopfer in zwei Städten, aber innerhalb eines Pharmakonzerns. Dafür reisen die Münchner Ermittlerin Vera Lanz (Katharina Böhm) und Kollege Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) nach Berlin, bevor die Köpenicker Kollegen Robert Heffler (Jürgen Vogel) und Mavi Neumann (Aybi Era) eine Woche später in die bayerische Isar-Metropole kommen. Mit dem Crossover-Fall, der bereits im vergangenen Herbst gedreht wurde, wird die Zuschauerschaft von der vierten Staffel «Jenseits der Spree" hin zur 15. der [[Chefin» geleitet. Regie führt Christoph Ischinger nach dem Drehbuch von Etienne Heimann («Jenseits der Spree») sowie Alexander Costea nach dem Drehbuch von Peter Kocyla («Die Chefin»). Susanne Flor (Network Movie München) ist die weitere Produzentin, Ronja Reitzig die zusätzliche ZDF-Redakteurin für das übergreifende Krimiprojekt. Im Schnitt entschieden sich 5,40 Millionen Fernsehzuschauer für die sechs zurückliegenden Episoden der dritten Staffel von «Jenseits der Spree», die im Oktober und November 2023 über die Bildschirme flimmerten. Das ZDF durfte sich über einen hohen Marktanteil von 20,2 Prozent freuen. Bemerkenswert dabei war, dass in der Staffel zuvor diese Werte für das Gesamtpublikum exakt gleich ausfielen. Das jüngere Publikum bestand zudem aus 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Hier landete man mit 7,6 Prozent somit knapp im überdurchschnittlichen Bereich. Aufgrund der Konstanten Quoten produziert das ZDF aktuell eine neue Staffel der beliebten Freitagsreihe.Das ZDF arbeitet gleich an acht neuen Folgen, die vergangenen beiden Staffel umfassten jeweils sechs Episoden. Jürgen Vogel kehrt dafür in seine Rolle als Kommissar Robert Heffler zurück, auch Aybi Era als Mavi Neumann steht vor der Kamera. Zudem sind auch wieder Elisabeth Baulitz, Oleg Tikhomirov, Lea Zoe Voss, Luna Jordan und Bella Bading mit dabei. Regie führen Christoph Ischinger und Eva Marel Jura nach den Drehbüchern von Andreas Brune, Antoine Dengler, Linus Förster, Sven Frauenhoff, Etienne Heimann, Krystof Hybl, Rebecca Mahnkopf und Anne Katrin Mascher. Seitens Studio Zentral fungieren Lasse Scharpen und Moritz Mihm als Produzenten.In der neuen Staffel kommt es in der Folge „Dunkelfeld“ zu einem besonders komplexen Fall: mehrere Mordopfer in zwei Städten, aber innerhalb eines Pharmakonzerns. Dafür reisen die Münchner Ermittlerin Vera Lanz (Katharina Böhm) und Kollege Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) nach Berlin, bevor die Köpenicker Kollegen Robert Heffler (Jürgen Vogel) und Mavi Neumann (Aybi Era) eine Woche später in die bayerische Isar-Metropole kommen. Mit dem Crossover-Fall, der bereits im vergangenen Herbst gedreht wurde, wird die Zuschauerschaft von der vierten Staffel «Jenseits der Spree" hin zur 15. der [[Chefin» geleitet. Regie führt Christoph Ischinger nach dem Drehbuch von Etienne Heimann («Jenseits der Spree») sowie Alexander Costea nach dem Drehbuch von Peter Kocyla («Die Chefin»). Susanne Flor (Network Movie München) ist die weitere Produzentin, Ronja Reitzig die zusätzliche ZDF-Redakteurin für das übergreifende Krimiprojekt.

vorheriger Artikel