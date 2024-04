ProSieben Fun wiederholt «American Horror Story»

TV-News

Der Unterhaltungssender strahlt die neunte Staffel aus, in der Emma Roberts mitspielte.

Fans vonmüssen auf die wöchentliche Mystery-Dosis nicht verzichten. ProSieben Fun setzt die Serie mit der neunten Staffel fort, die künftig ab Freitag, den 26. April 2024, ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt wird. Das Drehbuch der ersten Folge stammt von den Erfindern Ryan Murphy und Brad Falchuck.Es spukt gewaltig in den USA: Rachesüchtige Geister treiben ihr Unwesen in einem alten Herrenhaus in Boston und sind auf dem besten Wege, eine ganze Familie auszulöschen. Die finstere Irrenanstalt Briarcliff wird von übernatürlichen Kreaturen heimgesucht, die Ärzte und Patienten an den Rand des Wahnsinns treiben. Hexen machen New Orleans unsicher. Die schwierigste Aufgabe der Protagonisten ist es jedoch, die eigenen Leichen aus dem Keller zu schaffen.Brooke lernt in Folge eins bei einem Aerobic-Kurs eine Gruppe junger Leute kennen, die sie spontan auf einen Trip in ein Sommercamp einlädt. Jeder Einzelne von ihnen hat einen persönlichen Grund, der Stadt den Rücken zu kehren und sich eine Auszeit zu nehmen. Gemeinsam wollen sie im Camp als Betreuer arbeiten. Dass sich dort vor 14 Jahren eine schreckliche Tragödie zugetragen hat, ahnen sie nicht.