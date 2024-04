Al Bundy kehrt zu Nitro zurück

TV-News

Die Fernsehserie wird jeden Tag zwei Stunden ausgestrahlt.

Zwischen 1987 und 1997 ließ der US-Sender FOX insgesamt 259 Episoden der Sitcom «Married… with Children» produzieren, die in Deutschland bei RTL mit dem Titelan den Start ging. Die Hauptrollen gingen an Ed O’Neill, Katey Sagal, Christina Applegate und David Faustino. Amanda Bearse, David Garrison und Ted McGinley vervollständigten den Cast. Nitro zeigt die Serie ab Montag, den 29. April, ab 18.20 Uhr. Einen Tag später sind die Wiederholungen um 15.00 Uhr zu sehen. «Ein Käfig voller Helden» verschwindet aus dem Line-Up.Im Mittelpunkt der Sitcom steht der Misanthrop Al Bundy (Ed O'Neill), der vom so genannten "Bundy-Fluch" befallen ist, der ihn zu einer undankbaren Karriere als Verkäufer von Frauenschuhen und zu einem Leben mit einer Familie verdammt, die ihn verspottet und nicht respektiert, der aber dennoch die einfachen Dinge des Lebens genießt. Ständig versucht er, seine Highschool-Football-Tage wieder aufleben zu lassen, als er ein "All State Fullback" war.Seine größte Leistung war es, in einem einzigen Spiel für die Polk High vier Touchdowns erzielt zu haben. Seine Lieblingsdinge im Leben sind die örtliche Nacktbar, seine Sammlung von „Big ‘Uns“-Magazinen, sein Dodge-Auto mit mehr als 1 Million Meilen (1,6 Millionen km) auf dem Kilometerzähler und eine Fernsehsendung namens „Psycho Dad“. Trotz der Antipathie seiner Familie gegen ihn und seiner gegen sie ist Al immer bereit, seine Familie und die Bundy-Ehre zu verteidigen.