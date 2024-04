sixx startet «Kikis Backduell»

TV-News

Die neue Kochshow wird am Küchen-Samstag ausgestrahlt.

Samstags ab 12.35 Uhr wird beim Frauensender sixx stets gekocht oder gebacken. Derzeit laufen Erstausstrahlungen von «Einfach kochen mit Mary» um 13.30 Uhr, künftig steht um 14.25 Uhr die Sendungauf dem Programm. In der Show tritt die Moderatorin und YouTuberin Kiki Aweimer gegen prominente Gäste an. Startschuss ist der 20. April 2024.In jeder Folge fertigen die Gegner eine eigene Variation eines Gebäcks an. Am Ende beurteilt eine Jury, bestehend aus drei Kindern, welches Backwerk am besten schmeckt. Zusätzlich bereitet Kiki ein thematisch passendes Einzelrezept zu und gibt dabei viele praktische Tipps und Tricks. In Folge eins heißt es „Alles mit Apfel!“.Nach der 30-minütigen Show steht wieder «Sweet & Easy – Enie backt» auf dem Programm. sixx macht mit der Folge „Lass Blumen sprechen“ weiter. Zwischen 15.25 und 18.20 Uhr werden alte Geschichten von «The Taste» zu sehen sein. Um 20.15 Uhr beginnt bei sixx die Wiederholung des Sat.1-Formats «Gestrandet… in den Flitterwochen».