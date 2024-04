FOX Nation zeigt «Surviving Hamas»

US-Fernsehen

Die zwei einstündigen Episoden laufen bereits am 9. April.

FOX Nation wird am 9. April eine zweiteilige Doku-Serie mit dem FOX-Nachrichtenkorrespondenten Benjamin Hall als Moderator ausstrahlen, kündigte Lauren Petterson, Präsidentin der Plattform, an. Unter dem Titelwerden die beiden einstündigen Episoden die erschütternden Erfahrungen von Einzelpersonen in der israelischen Gemeinde nach dem Angriff vom 7. Oktober 2023 aus erster Hand beleuchten.Zu der Ankündigung sagte Petterson: "Da wir uns dem sechsten Jahrestag des Angriffs auf Israel am 7. Oktober nähern, bietet Bens einzigartige Perspektive eine kraftvolle Serie, die Trauer, Widerstandsfähigkeit und Überleben durch die Linse derjenigen erforscht, die am stärksten betroffen sind." Die Dokumentation geht den Ereignissen dieses Tages und den Auswirkungen auf die Überlebenden auf den Grund. Im Laufe der Serie besucht Hall einige der am stärksten betroffenen Gemeinden und informiert die Zuschauer über den Stand der Dinge, wenn sich der 200-Tage-Meilenstein nähert.Am 6. Oktober 2023 tanzten über 3000 Menschen auf dem Supernova-Musikfestival nahe der Grenze zum Gazastreifen in Israel die Nacht durch. Um 6:29 Uhr am 7. Oktober versank das Festival abrupt im Chaos. In der chaotischen Folge verloren mehr als 400 Menschen auf tragische Weise ihr Leben, und über 40 wurden von Hamas-Terroristen entführt. Unter ihnen war Maya Regev, eine 21-jährige Partygängerin, die gefangen genommen wurde und eine Schusswunde am Bein erlitt. Trotz ihrer verzweifelten Bitten und ihrer unerträglichen Schmerzen blieb sie während ihrer Tortur ruhig, bis sie schließlich freigelassen wurde. Maya spricht mit Hall über die Schrecken, die sie erlebt hat.