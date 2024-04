RTLup begeht Mai-Feiertag mit Tiertag

TV-News

Der Spartensender setzt unter anderem auf die komplette Staffel von «Die Landtierärzte» sowie neue Folgen der «Hundefriseure».

Der Tag der Arbeit am 1. Mai fällt in diesem Jahr auf einen Mittwoch, was im deutschen Fernsehen zahlreiche Sonderprogrammierungen anlässlich des Feiertages zur Folge hat. Der Spartensender RTLup hat nun angekündigt ab 9:40 Uhr den „Tiertag“ auszurufen. Nach der üblichen «Familiengericht»- und «Jugendgericht»-Schiene in den frühen Morgenstunden folgen zunächst zwei Ausgaben von. Die beiden Folgen stammen aus dem Frühjahr 2020 und drehen sich unter anderem um Dalmatiner „Sir Henry“, Langhaarcollie „Lily“ und Dobermann „Ben“.Um 11:40 Uhr setzt RTLup das Programm mit zwei neuen Folgen vonfort. In der dritten Episode der zweiten Staffel geht es rund um den Globus. Königspudel-Dame Tascha wird bei Francisco für den jährlichen Frankreichurlaub zurechtgemacht. Derweil zeigt Starcoiffeur Jean-Fred Geschäftsfrau Sabine seine Expansionspläne nach Dubai. Bei Martina und ihrer Kollegin Tanja in Brühl gibt's exquisites Hundestyling aus der Ukraine. Und: Hundefriseurin Kathrin aus Welver hilft ungarischen Straßenhunden frisch geschoren wieder auf die Beine. Rund eine Stunde später lautet der Episodentitel „Helfer mit Herz“, denn unter anderem hilft Jaqueline im Duisburger Tierheim. Außerdem kümmert sich Jean-Fred kümmert um das lustige Geschwister-Duo Hanni und Merle mit einem flauschigen Popo-Auftrag. Die beiden Folgen sind ein weiteres Mal am 1. Mai zu sehen und werden zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr wiederholt.Um 13:15 Uhr ist zunächst noch einmal Martin Rütter zu sehen, dennwird wiederholt. Ab 15:10 Uhr füllt RTLup sein Programm mit der bislang einzigen Staffel von, die im vergangenen Herbst ausgestrahlt wurde. Alle sechs Folgen werden am Stück wiederholt.