«The Voice Kids» wird mit «Lets Dance»-Konkurrenz wieder nach unten gedrückt

Quotennews

300.000 Zuschauer mehr hatte in der Vorwoche der Wegfall der Tanzshow bei RTL bedeutet. Diese hatte man gestern nun wieder verloren.



Gestern Abend standen bereits die dritten der insgesamt fünf Blind Auditions beian. Schon zum dritten Mal in Folge sind Álvaro Soler, Michi und Smudo, Lena Meyer-Landrut und Wincent Weiss gemeinsam als Coaches im Einsatz. Doch in den vergangen beiden Jahren ging der Sieg jeweils an das Team Michi und Smudo, so dass es den anderen Coaches in diesem Jahr besonders wichtig ist, die besten Talente für ihre Teams zu gewinnen.Ohne die «Let’s Dance»-Konkurrenz in der Vorwoche war das Format regelrecht aufgeblüht und die 1,69 Millionen Fernsehenden hatten einen Sprung auf starke 7,1 Prozent hingelegt. Die 0,55 Millionen Jüngeren hatten zudem mit einem zweistelligen Marktanteil von 11,2 Prozent geglänzt. Gestern war jedoch wieder alles beim alten und mit 1,30 Millionen Interessenten fiel man direkt wieder auf das alte Niveau zurück. So stand hier mit guten 5,4 Prozent Marktanteil das gleiche Resultat wie bei der ersten Folge auf dem Papier. Auch bei den 0,39 Millionen Umworbenen ging es zurück auf hohe 8,2 Prozent Marktanteil.Im Anschluss wiederholte Sat.1 . Die Band, welche sich aus „Timsen“ Hinrichsen, „Pete“ Sage, Axel Stosberg, Andreas Fahnert und Björn Both zusammen setzt, besteht bereits seit zwölf Jahren. Bei der Erstausstrahlung vor fünf Monaten hatten 0,58 Millionen Neugierige eingeschalten, gestern waren es noch 0,49 Millionen. Dennoch war der Marktanteil von zuletzt soliden 4,3 auf magere 3,0 Prozent zurückgefallen. Auch die 0,15 Millionen Werberelevanten kamen gestern nicht über maue 4,1 Prozent hinaus.