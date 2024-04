Sat.1 führt das Filmprogramm mit «Harry Potter» und «Forrest Gump» an

Quotennews

Mit den vielen Shows blieb für die restlichen privaten Sender nicht mehr allzu viel Platz. Am besten schlug sich hier aber Sat.1, gefolgt von RTLZWEI, während VOX schwer zu kämpfen hatte.



Neben zahlreichen Shows am Samstagabend hatte auch Sat.1 ein vielversprechendes Filmprogramm zu bieten. Los ging es mit, was jedoch mit 0,90 Millionen Fernsehenden nicht über passable 4,2 Prozent hinauskam. Die 0,35 Millionen Jüngeren bescherten hohe 8,0 Prozent Marktanteil.legte nach und sicherte sich bei 0,39 Millionen Interessenten solide 4,5 Prozent. Auch den 0,20 Millionen Umworbenen gelange eine Steigerung auf starke 8,8 Prozent Marktanteil.RTLZWEI setzte auf die Actionparodieund fuhr so bei 0,56 Millionen Zuschauern solide 2,4 Prozent Marktanteil ein. Bei den 0,20 Millionen Werberelevanten kam eine hohe Quote von 4,5 Prozent zustande. Weiter ging es direkt mit der Fortsetzung, welche mit weiterhin 0,51 Millionen Neugierigen auf knapp überdurchschnittliche 2,6 Prozent kam. Die 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen hingegen auf annehmbare 3,3 Prozent Marktanteil zurück.Der Animationsfilmkonnte bei VOX nicht mehr als 0,45 Millionen Zusehende zum Einschalten bewegen, so dass man hier bei ernüchternden 2,0 Prozent Marktanteil hängenblieb. Auch die 0,18 Millionen Jüngeren kamen nicht über maue 4,1 Prozent Marktanteil hinaus. Es folgte, was aber mit einem Publikum von 0,40 Millionen Menschen ebenso wenig überzeugte. Hier wurden magere 2,6 Prozent Marktanteil verbucht. Die 0,20 Millionen Umworbenen steigerten sich zumindest auf passable 5,5 Prozent.