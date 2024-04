Letzter «Bond» enttäuscht bei RTL

Quotennews

Auch ProSieben erzielte mit dem Tom-Holland-Spielfilm «Chaos Walking» nur geringe Reichweiten.

Der HD-Zuschlag von fünf Euro pro Monat plus zahlreiche Werbeunterbrechungen machen ein Kinoerlebnis zu Hause nicht mehr möglich. Nur 2,24 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahenmit Daniel Craig. Der Spielfilm erreichte einen sehr guten Marktanteil von 9,5 Prozent. Bei den Umworbenen kam die Free-TV-Premiere allerdings nur auf 0,54 Millionen Zuschauer und einen entsprechenden Marktanteil von mageren 10,2 Prozent.Zwischen 23.20 und 00.30 Uhr gingauf Sendung. Die Talkshow mit verschiedenen Reportagen fiel beim Publikum durch. Nur 0,67 Millionen Zuschauer blieben dran, was RTL einen Marktanteil von 6,8 Prozent bescherte. In der Zielgruppe wurden 0,15 Millionen gemessen, was 6,6 Prozent entspricht. Der «Schwiegertochter gesucht!»-Ersatzfiel in der ersten Woche mit 1,16 Millionen Zuschauern durch. Der Marktanteil der Show mit Martin Rütter lag bei 8,1 Prozent.Um 20.15 Uhr setzte ProSieben auf den Science-Fiction-Spielfilmvon Patrick Ness und Christopher Ford. In den Hauptrollen waren Tom Holland, Daisy Ridley und Demian Bichir zu sehen. Nur 0,94 Millionen Menschen sahen den Film, was einem Marktanteil von dreieinhalb Prozent entspricht. Bei den Umworbenen wurden 0,42 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil lag bei 6,9 Prozent.