«Grosse Point Garden Society»: AnnaSophia Robb macht mit

US-Fernsehen

Die neue Serie um vier Mitglieder eines Vorstadt-Gartenclubs hat ihre erste Schauspielerin gecastet.

NBC arbeitet derzeit an der Serie, in der AnnaSophia Robb die Hauptrolle übernehmen soll. Bereits im Februar 2024 erhielten die Macher der Serie den Zuschlag. In der Logline heißt es: "Vier Mitglieder eines Vorstadt-Gartenvereins, die alle aus unterschiedlichen sozialen Schichten stammen, werden in Mord und Totschlag verwickelt, während sie darum kämpfen, ihr konventionelles Leben zum Blühen zu bringen".Die Hauptrolle spielt Robb als Alice, die als "ihre Lieblingslehrerin für Englisch an der Highschool, eine Träumerin, deren beste Träume an ihr zerschellen" beschrieben wird. Sie ist ein langjähriges Mitglied der "Grosse Pointe Garden Society". Robb hat in den Serien «Dr. Death», «The Act» und «Little Fires Everywhere» mitgespielt.Autoren des Pilotfilms und ausführende Produzenten sind Jenna Bans und Bill Krebs. Bans wird über ihre Firma Minnesota Logging Company zusammen mit Casey Kyber als ausführende Produzentin fungieren. Universal Television, bei dem sowohl Bans als auch Krebs unter Vertrag stehen, wird die Produktion übernehmen. Maggie Kiley wird Regie führen und den Pilotfilm produzieren.