FOX arbeitet an neuem Basketball-Turnier

US-Fernsehen

Gemeinsam mit dem Vermarkter AEG will das Unternehmen im kommenden Jahr ein College-Turnier veranstalten.

Der Fernsehsender FOX hat sich mit dem Sport- und Musikvermarkter AEG Worldwide zusammengetan, um im kommenden Frühjahr ein neues College-Basketball-Turnier zu starten. Das Teilnehmerfeld soll aus 16 Mannschaften aus den Ligen Big Ten, Big 12 und Big East bestehen. Weitere Teilnehmer sind möglich. Die kurze Saison soll zwischen Montag, 31. März, und Sonntag, 6. April 2025, in der MGM Grand Garden Arena und der T-Mobile Arena in Las Vegas stattfinden. Der Sender FOX und der Pay-TV-Anbieter Fox Sports 1 werden die Spiele übertragen."Die Postseason im College-Basketball ist eine der aufregendsten Zeiten des Jahres und Fox Sports ist stolz darauf, an der Spitze der Bemühungen zu stehen, den Sport weiterzuentwickeln und aufzuwerten", sagte Jordan Bazant, Executive Vice President von Fox Sports, in einer Stellungnahme. "Gemeinsam mit AEG und den Big Ten, Big 12 und Big East freuen wir uns, den Studentensportlern mehr Möglichkeiten zu bieten, sich in der Postseason im College-Hoop zu messen und den Zuschauern die Jagd nach der College-Basketball-Krone zu zeigen."AEG Global Partnerships wird die Exklusivrechte für alle kommerziellen Verkäufe und Sponsoring-Aktivitäten für die College Basketball Crown haben, während Fox Sports die Medienrechte und den Verkauf der Übertragungen überwacht.