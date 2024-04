«Manifest» muss weichen

TV-News

Kabel Eins nimmt die US-Serie «Manifest» am Samstagabend aus dem Programm. Richten soll es ein alter Bekannter des Sendeplatzes.

Am vergangenen Samstag startete bei Kabel Eins die zweite Staffel der Mystery-Serie, die einst beim US-Network NBC gestartet und für eine vierte Staffel von Netflix übernommen wurde. Auf dem Streamingportal ist die Reihe ein gerne abgerufener Titel, im deutschen Free-TV dagegen nicht. Zur besten Sendezeit generierte der Unterföhringer Privatsender niedrige Marktanteile um die ein Prozent in der Zielgruppe – zu niedrig, wie sich nun herausstellt.Kabel Eins wird «Manifest» aus dem Programm nehmen, die 13-teilige zweite Staffel aber noch zu Ende bringen. Die letzte Episode „Unter dem Eis“ läuft am Samstag, 20. April, um 20:15 Uhr, danach verschwindet die Serie. Um 21:15 Uhr übernimmtden freiwerdenden Sendeplatz.Los geht es mit der vierten Staffel, die zuletzt im Januar und Februar 2023 am Samstagabend zu sehen war. Damals holten die Doppelfolgen im Schnitt 2,8 Prozent, im Herbst überzeugte die fünfte Staffel zumindest mit bis zu 6,8 Prozent bei den Umworbenen etwas besser. Ab dem 27. April serviert Kabel Eins vier Episoden am Stück.