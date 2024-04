Quotencheck

Sechs neue Shows hat Florida Entertainment für ProSieben produziert. Klaas Heufer-Umlauf und Sarah Connor durften dem Quizformat ihren Stempel aufdrücken. Wurde die Rekordstaffel übertroffen?

Das neue Quiz-Panel der siebten Staffel bestand diesmal aus dem gewohnten Wildcard-Kandidaten sowie den beiden Sängerinnen Lena Meyer-Landrut und Sarah Connor. Außerdem wirkte Joko Winterscheidts langjähriger Gefährte Klaas Heufer-Umlauf mit. Das Panel hatte ein schweres Erbe zu tragen, schließlich war die sechste Staffel mit Hazel Brugger, Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer höchst erfolgreich. Im Schnitt erzielte ProSieben im November und Dezember 2023 2,11 Millionen Zuschauer, von denen 1,51 Millionen der werberelevanten Zielgruppe angehörten. Die Marktanteile wurden auf herausragende 8,4 Prozent bei allen und 24,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen beziffert.Nach dem Staffelfinale dauerte es keine zwei Monate bis zum Beginn der neuen Runde. Joko Winterscheidt begrüßte am 11. Februar 2,31 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die einem Markanteil von tollen 9,1 Prozent entsprachen. Damit gelang der Show der beste Staffelauftakt aller Zeiten. In der Zielgruppe standen mit 1,59 Millionen Zuschauer fulminante 25,3 Prozent Marktanteil zu Buche. «Wer stiehlt mir die Show?» knüpfte damit nahtlos an die tolle Herbst-Staffel an. In Woche zwei gingen die Werte aber spürbar zurück. Einen weiteren Winterscheidt-Sieg sahen 1,76 Millionen Zuschauer, darunter 1,20 Millionen Umworbene. Die Marktanteile sanken auf 6,8 und 18,4 Prozent.Die dritte Moderation von Joko Winterscheidt sahen 25. Februar 2,13 Millionen Menschen, die für 8,2 Prozent Marktanteil standen. Wie Klaas Heufer-Umlauf ihn im Finale schlug, verfolgten 1,47 Millionen werberelevante Seher, sodass 23,2 Prozent heraussprangen. Wie der «Late Night Berlin»-Moderator eine „Show der Sensationen“ präsentierte, interessierte am 3. März 2,02 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil erklomm erneut die Acht-Prozent-Marke. Die erste nicht von Joko moderierte Ausgabe des Jahres wollten 1,33 Millionen Jüngere nicht verpassen, der Marktanteil sank um zwei Prozentpunkte auf 21,2 Prozent.Am 10. März übernahm erneut Joko Winterscheidt das Zepter und begrüßte 1,94 Millionen Seher, von denen 1,36 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die AGF wies einmal mehr ausgezeichnete Einschaltquoten von 7,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 21,4 Prozent bei den Umworbenen aus. Das Staffelfinale, durch das Sarah Connor führte und Lena Meyer-Landrut gewann, erreichte am 17. März 1,98 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil war mit 7,4 Prozent weiter leicht rückläufig. Auch in der Zielgruppe reichte es diesmal zu etwas weniger hohen Zahlen. Mit 1,30 Millionen waren 20,3 Prozent drin.Durch die kurze Wartezeit zwischen den beiden Staffel war das Interesse an der siebten Ausgabe von «Wer stiehlt mir die Show?» nicht ganz so hoch wie im Herbst. Die durchschnittliche Reichweite belief sich auf 2,02 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank auf 7,8 Prozent. In der Zielgruppe standen noch 1,37 Millionen 14- bis 49-Jährige und 21,6 Prozent auf der Uhr. Auffällig: Die von den Panel-Teilnehmern moderierten Sendungen, die geheimhin zu den erfolgreichsten des Formates zählen. Im Vergleich zur Frühjahrs-Staffel 2023 verbesserte sich die Sendung um über 100.000 Zuschauer, der Zielgruppenmarktanteil stieg um 1,6 Prozentpunkte.