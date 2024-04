«Wer weiß denn sowas?» verabschiedet sich bereits Mitte Mai

TV-News

Den Sendeplatz um 18:00 Uhr übernimmt wie gewohnt «Gefragt – Gejagt» mit Alexander Bommes.

Das letzte Duell der aktuellen-Staffel bestreiten Annette Frier und Désirée Nosbusch – und zwar bereits am Freitag, den 10. Mai. Kai Plaume, Elton und Bernhard Hoëcker verabschieden sich somit deutlich früher aus dem Programm von Das Erste . Im Vorjahr dauerte die Staffel bis zum 2. Juni an. Den Sendeplatz von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr übernimmt ab dem 13. Mai dann Alexander Bommes mitWie viele Folgen die Sendung mit den Jägern Adriane Rickel, Annegret Schenkel, Sebastian Jacoby, Sebastian Klussmann, Klaus Otto Nagorsnik und Manuel Hobiger dauern wird, ist noch nicht bekannt. In den vergangenen Jahren kehrte Pflaume und Co. Ende Oktober ins Programm zurück. Die aktuelle Runde ist höchst erfolgreich: Im Schnitt holt «Wer weiß denn sowas?» mehr als 3,3 Millionen Zuschauer pro Tag. Auf dem Gesamtmarkt stehen über 19 Prozent Marktanteil zu Buche, auch beim jungen Publikum läuft es mit durchschnittlich 10,0 Prozent ausgezeichnet.«Gefragt – Gejagt» ist derweil nicht das einzige Quizformat der ARD, das in den Startlöchern steht. Am kommenden Montag, 8. April, übernimmt Lea Wagner mit dem Neustartden Sendeplatz um 16:10 Uhr. Ihr prominentes Rateteam um Jens Riewa, Marwa Eldessouky und Ralph Caspers wird täglich von einem Trio herausgefordert, das privat miteinander verbandelt ist. Das Format geht dabei den umgekehrten Weg und beginnt mit den schweren Fragen zuerst, wird dann immer leichter. In der Hauptrunde stellt Lea Wagner Fragen aus drei Kategorien: „Tagesschau“, „Brisant“ und „Alles, was man wissen sollte.“ Hier müssen die Experten und Kandidaten nicht nur ihr Alltags- und Allgemeinwissen unter Beweis stellen. Es kommt auch darauf an, den Gegner genau einzuschätzen und die richtige Strategie zu wählen: Traue ich mir die richtige Antwort zu oder fahre ich besser damit, wenn ich die Frage meinem Gegenüber zuschiebe? Gelingt im Finale der Sieg gegen die Experten, dürfen die Herausforderer in der nächsten Show erneut antreten und ums große Geld spielen.