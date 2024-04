David Letterman trifft John Mulaney

US-Fernsehen

Eine neue Ausgabe von «The Next Guest Needs No Introduction» ist für Ende April vorgesehen.

David Letterman interviewt den dreifachen Emmy-Preisträger John Mulaney für eine kommende Folge von Netflix'. John Mulaney kehrt mit David Letterman an seine High School in Chicago zurück, wo sie offen über Vaterschaft, das Leben als Stand-up-Comedian und Sucht sprechen.Die Sonderfolge der fünffach für den Emmy-Award nominierten Serie wird am 30. April 2024 ausgestrahlt.Über «My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman»: „Mit einer Kombination aus Humor, Neugier und tiefgründigen Gesprächen mit außergewöhnlichen Menschen ist «My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman» nach 33 Jahren Late-Night wieder auf dem Moderatorenstuhl zu sehen. In 23 Episoden in vier Staffeln hat My Next Guest bekannte Persönlichkeiten wie Präsident Barack Obama, Volodymyr Zelenskyy, JAY-Z, Malala und Billie Eilish vorgestellt.