Ivanka sollte Trump bei «The Apprentice» ersetzen

Im Juni erscheint eine neue Biografie über den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der im November 2024 die Wahl gegen Joe Biden gewinnen will. In seinem Buch "Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass", das „Variety“ bereits vorliegt, sagt Donald Trump, dass seine Frau seine Fernsehshow übernehmen sollte.Donald Trump moderierte viele Jahre lang die NBC-Show, doch 2015 gab er seinen Posten vorzeitig auf. Schließlich wollte er sich um das Amt des Präsidenten bewerben. Den Job des Moderators sollte jedoch seine Frau übernehmen. "Ich habe gesagt: 'Die beste Person, die wir einstellen sollten, wäre Ivanka Trump'", sagt Donald Trump. "Ich habe es nicht erzwungen. Aber ich hatte das Gefühl, dass Ivanka mit Abstand die beste Person wäre, die wir einstellen könnten.""NBC mochte es nicht, weil es zu einer Art Familienangelegenheit wurde", sagt Trump in dem Buch über seinen Vorschlag, Ivanka zu ersetzen. "Aber ich sagte: 'Ihr werdet niemanden einstellen, der Ivanka auch nur annähernd das Wasser reichen kann.' Sie sagten: 'Hm...' Und dann kamen sie mit Arnold Schwarzenegger zurück". Die Show wurde nach einer Schwarzenegger-Staffel eingestellt.