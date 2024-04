FOX Nation zeigt «COPS: Spring Break»

US-Fernsehen

Seit Freitagabend sind alle Episoden bei dem Streamingdienst verfügbar.

FOX Nation hat am Freitag eine neue und exklusive Sammlung von-Folgen veröffentlicht. Die Staffel besteht aus fünf Episoden, die jeden Freitag um 18.00 Uhr ausgestrahlt werden und den Anstieg der Kriminalität zeigen, wenn Spring Breaks die Hotspots übernehmen. Von betrunkenen College-Studenten bis hin zu Jet-Ski-Pannen begleiten die Kameras die Strafverfolgungsbehörden, wenn sie an den Stränden patrouillieren, um gegen die widerspenstigen Partygänger vorzugehen.Lauren Petterson, Präsidentin von FOX Nation, kommentierte das neue Programm wie folgt: "Als eine der am längsten laufenden Serien im Fernsehen ist «COPS» eine Serie, die auch weiterhin fesselnde Inhalte liefert. Wir freuen uns darauf, einem klassischen Genre eine neue Wendung zu geben und unseren umfangreichen Katalog zu erweitern."FOX Nation gab im Oktober 2021 grünes Licht für «COPS» und hat seitdem in jeder Staffel neue Episoden auf den Markt gebracht, wodurch eine Bibliothek von fast 50 Episoden entstanden ist. FOX Nation bietet weiterhin allen Ersthelfern, einschließlich Polizeibeamten, Feuerwehrleuten, Rettungssanitätern und -technikern (EMS-Personal), ein einjähriges kostenloses Abonnement für den Dienst an.