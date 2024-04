«Tracker» startet im April bei Disney+

TV-News

Das Action-Drama mit «This Is Us»-Darsteller Justin Hartley basiert auf dem Bestseller-Roman „Der Todesspieler: Ein Colter-Shaw-Thriller“ von Jeffery Deaver.

CBS gab dem Serienneustartim Februar die größtmögliche Bühne und sendete die erste Folge im Anschluss an Super Bowl LVIII, sodass das Debüt über 18 Millionen US-Amerikaner im linearen Fernsehen sahen. Die restlichen bislang gesendeten Episoden der ersten Staffel verzeichneten im Schnitt etwas mehr als sieben Millionen Zuschauer. Nun kommt auch das deutsche Publikum in den Genuss der Action-Serie mit «This Is Us»-Star Justin Hartley, der die Hauptfigur Colter Shaw spielt.Der Streamingdienst Disney+ wird «Tracker» ab dem 24. April anbieten, zum Start sind zwei der insgesamt 13 Folgen verfügbar. Die TV-Serie basiert auf dem Bestseller-Roman „Der Todesspieler: Ein Colter-Shaw-Thriller“ von Jeffery Deaver. Colter Shaw ist ein einsamer Überlebenskünstler, der durch das Land zieht und seine Fähighkeiten als Fährtenleser einsetzt, um Privatleuten und Strafverfolgungsbehörden bei der Lösung aller möglichen Rätsel zu helfen, während er sich mit seiner eigenen zerrütteten Familie auseinandersetzen muss.Hartley ist nicht nur der Hauptdarsteller er fungierte gemeinsam Ken Olin, Elwood Reid und Serienschöpfer Ben H. Winters auch als ausführender Produzent. «Tracker» ist eine Produktion von 20th Television. Weitere Hauptdarsteller sind Fiona Rene, Robin Weigert, Abby McEnany und Eric Graise.