«Surviving a Serial Killer» startet bei ID

US-Fernsehen

Der Sender für wahre Verbrechen, Investigation Discovery, und PEOPLE, die größte Zeitschriftenmarke des Landes, tun sich erneut zusammen, um mitein neues Format zu starten. In dieser neuen Serie nehmen Überlebende die Erzählung zurück, indem sie die verstörenden und doch ermutigenden Berichte darüber teilen, wie sie den Fängen eines Serienmörders entkommen sind. Die sechsteilige Serie «People Magazine Investigates: Surviving a Serial Killer» hat sich zum Ziel gesetzt, Mörder vor Gericht zu bringen. Die Sendung feiert am Sonntag, den 5. Mai um 21 Uhr auf ID Premiere.In «People Magazine Investigates: Surviving a Serial Killer» kommen Überlebende, ihre Angehörigen und die Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die emotionalen, schockierenden und exklusiven Geschichten zu erzählen, die den Serienmörder schließlich vor Gericht brachten. Die erste Folge erzählt die Geschichte des Serienmörders Rodney Alcala, der mitten in seiner Mordserie in einer beliebten Dating-Serie auftrat. Alcala, der als "The Dating Game Killer" bekannt ist, hat vermutlich 80 bis 120 Opfer von Kalifornien bis New Hampshire.Jetzt bringt PEOPLEs gefeierte Originalreportage die bisher unbekannte Geschichte der jugendlichen Überlebenden Morgan Rowan ans Licht. Im Jahr 1965 wurde sie von Alcala angegriffen - nur um sie drei Jahre später erneut zu vergewaltigen. Von Schuldgefühlen geplagt, nachdem er Monate später ein 8-jähriges Mädchen angegriffen hatte, erzählt diese Episode von ihrer jahrzehntelangen Suche nach dem anderen, der das Böse von Rodney Alcala überlebt hat.