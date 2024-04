«Star Wars: Tales of the Empire»-Trailer ist da

US-Fernsehen

Die neue Animationsserie ist der zweite Teil der «Tales»-Reihe.

Disney+ hat den Trailer für Lucasfilms kommende Original-Animationsserieveröffentlicht. Die neue Serie, der zweite Teil der «Tales»-Reihe, folgt stilistisch auf das von der Kritik gefeierte «Star Wars: Tales of the Jedi» von 2022. «Tales of the Empire» startet exklusiv auf Disney+ am Star Wars Day, dem 4. Mai, mit allen sechs Episoden.«Star Wars: Tales of the Empire» ist eine sechs Episoden umfassende Reise in das furchterregende Galaktische Imperium aus der Sicht von zwei Kriegern, die sich auf unterschiedlichen Wegen und in unterschiedlichen Epochen befinden. Nachdem sie alles verloren hat, steuert die junge Morgan Elsbeth die expandierende imperiale Welt auf einen Pfad der Rache zu, während die ehemalige Jedi Barriss Offee tut, was sie tun muss, um in einer sich schnell verändernden Galaxis zu überleben. Die Entscheidungen, die sie treffen, werden ihre Schicksale bestimmen.Zu den talentierten Sprechern gehören Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), Meredith Salenger (Barriss Offee), Rya Kihlstedt (Lyn alias Vierte Schwester), Wing T. Chao (Wing), Lars Mikkelsen (Thrawn), Jason Isaacs (Großinquisitor) und Matthew Wood (General Grievous). Dave Filoni hat die Serie entwickelt und ist der verantwortliche Regisseur. Er ist auch ausführender Produzent zusammen mit Athena Yvette Portillo und Carrie Beck. Josh Rimes fungiert als Co-Executive Producer und Alex Spotswood als Senior Producer.