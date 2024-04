Olivia Wilde verfilmt «Avengelyne»

Kino-News

Gemeinsam mit «X-Men»-Produzent Simon Kinberg soll ein Spielfilm entstehen.

Die Schauspielerinnen Olivia Wilde und Margot Robbie haben sich mit dem «X-Men»-Produzenten Simon Kinberg zusammengetan, umzu verfilmen. Der Charakter basiert auf einer Comicfigur von Rob Liefeld, dem Co-Autor von «Deadpool». Wilde hat unter anderem die Filme «Booksmart» und «Don’t Worry Darling» gedreht und will Regie führen.Robbies Firma LuckyChap und ihre Partner Tom Ackerley und Josie McNamara fungieren als Produzenten. Kingberg, der Autor der «X-Men»-Filme, wird ebenfalls als Produzent fungieren. In der Vergangenheit gab es bereits Versuche, die Figur für einen Spielfilm zu nutzen. 2013 war Gina Carano für die Hauptrolle vorgesehen, drei Jahre später sicherte sich Paramount Pictures die Rechte.Nachdem das Projekt noch kein Zuhause hat, wird das Kreativteam in den kommenden Wochen versuchen, den Film an Studios und Streaming-Anbieter zu verkaufen. Wer Avengelyne spielen wird, einen Engel, der gegen die Mächte des Bösen kämpft und dabei oft mit Dämonen und Monstern konfrontiert wird, ist noch unklar. Rob Liefeld, der vor allem als Schöpfer von Merc with a Mouth alias Deadpool bekannt ist, hat die Figur Avengelyne 1995 miterfunden.