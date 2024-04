Mehr als drei Millionen verfolgten den Papst in Italien

International

In Österreich war das Interesse vergleichsweise deutlich größer als in Deutschland.

Der in Buenos Aires geborene Papst Franziskus, der bereits 87 Jahre alt ist, sorgte in den vergangenen Tagen für zahlreiche Schlagzeilen. In seiner jetzt erschienenen Autobiografie spricht er über die Papstwahl von Benedikt XVI. und gibt Einblicke in die Arbeit für die Bedürftigen. Auch drei Frauen kommen in dem bei HarperCollins erschienenen Werk vor.In Deutschland war die Nachfrage nach der Ostermesse, die Das Erste am 31. März übertrug, eher verhalten. Nur 0,65 Millionen Zuschauer sahen die Übertragung, was einem Marktanteil von 8,8 Prozent entsprach. Am Ostersonntag erreichte der ORF mit der Übertragung der Ostersegnung 0,20 Millionen Zuseher, der Marktanteil lag bei 27 Prozent. Allerdings war die Sendung auf ORF2 deutlich kürzer.Der italienische öffentlich-rechtliche Sender RAI1 startete um 09:05 Uhr mit der Übertragung, die bis 12:20 Uhr dauerte. 2,32 Millionen Italiener verfolgten die Sendung, in der Spitze sogar 3,13 Millionen. Beim privaten Konkurrenten TG5 erreichte die Ostermesse 0,87 Millionen Zuschauer. Im Vorfeld erreichte das Dramaab 07.00 Uhr mit seinen beiden Folgen 0,46 und 0,92 Millionen Zuschauer. Die Vorberichterstattung vom Petersplatz ab 09.30 Uhr sahen 1,56 Millionen Zuschauer.Die dreistündige Unterhaltungssendungerreichte ab 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr 1,75 Millionen Zuschauer, der zweite Teil zwischen 15.10 und 16.10 Uhr 1,60 Millionen. Die letzten 35 Minuten verfolgten 1,54 Millionen Zuschauer. Die Talkshowerreichte noch 1,64 Millionen Zuschauer, bevor die Sendungzwischen 18.45 und 20.00 Uhr 3,49 Millionen Zuschauer erreichte.Nach den Hauptnachrichten erreichte die Spielshowum 20.35 Uhr 4,76 Millionen Zuschauer, danach war noch Zeit für das Dramamit 2,52 Millionen Zuschauern. Die Hauptnachrichtenum 20.00 Uhr erreichten 4,08 Millionen Zuschauer.