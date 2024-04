Paramount+ veröffentlicht Etheridge-Doku

US-Fernsehen

Die Serie erzählt eine inspirierende Geschichte von Heilung und Transzendenz durch die Kraft der Musik.

Paramount+ kündigte an, dass die zweiteilige Doku-Serie, in deren Mittelpunkt der Grammy-prämierte Rockstar und Aktivist steht, der einen Originalsong schrieb, der von Briefen inhaftierter Frauen in ihrer Heimatstadt in Kansas inspiriert wurde, noch in diesem Jahr auf dem Dienst Premiere haben wird.Der Dokumentarfilm erzählt eine inspirierende Geschichte von Heilung und Transzendenz durch die Kraft der Musik, als fünf Insassinnen der Topeka Correctional Facility, einem Frauengefängnis in Kansas, Briefe an Etheridge schreiben, die sie als Inspiration nutzt, um einen Originalsong für sie zu schreiben und aufzuführen. Nachdem sie kürzlich ihren Sohn durch Opioide verloren hat, arbeitet Etheridge daran, den Kreislauf der Sucht zu verstehen und zu durchbrechen, während sie sich mit diesen Frauen verbindet, die so oft von der Gesellschaft vergessen werden.Zusätzlich erforscht die Doku-Serie Themen wie weibliche Inhaftierung, Erlösung, Drogenmissbrauch, Generationentrauma, Trauer und Heilung. Da die Inhaftierungsrate von Frauen seit 1980 um 700 Prozent gestiegen ist, verbindet sich Etheridge mit den Frauen durch die Musik als ein Akt der Empathie, des Verständnisses und der Hoffnung."Ich freue mich darauf, dass die Zuschauer mich auf dieser kraftvollen Reise begleiten und diese bemerkenswerten Geschichten voller Schmerz und Kampf, aber auch Hoffnung und Heilung hören", sagte Etheridge. "Ich hoffe, dass diese Doku-Serie den Zuschauern die Herausforderungen aufzeigt, mit denen Frauen in unserem Gefängnissystem konfrontiert sind, und gleichzeitig als Ressource für diejenigen dient, die sich derzeit in Schwierigkeiten befinden.